Questo documento di Pfizer non rivela che la maggioranza delle donne incinte vaccinate hanno avuto aborti spontanei (Di venerdì 10 giugno 2022) Il 6 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che un «documento confidenziale rilasciato di recente» dalla casa farmaceutica statunitense Pfizer rivelerebbe che «una sorprendente maggioranza dei bambini in utero è morta dopo che alle donne in gravidanza è stato iniettato il vaccino» anti-Covid. Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. Il documento a cui si fa riferimento nel post oggetto di analisi è stato stilato dalla casa farmaceutica Pfizer ed è stato ottenuto il 17 novembre 2021 dal collettivo Public Health and Medical Professionals for Transparency, un’organizzazione non-profit che si batte per la pubblicazione e la condivisione dei dati scientifici. A settembre 2021 l’organizzazione aveva chiesto attraverso un Foia (Freedom of ... Leggi su facta.news (Di venerdì 10 giugno 2022) Il 6 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che un «confidenziale rilasciato di recente» dalla casa farmaceutica statunitenserivelerebbe che «una sorprendentedei bambini in utero è morta dopo che allein gravidanza è stato iniettato il vaccino» anti-Covid. Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. Ila cui si fa riferimento nel post oggetto di analisi è stato stilato dalla casa farmaceuticaed è stato ottenuto il 17 novembre 2021 dal collettivo Public Health and Medical Professionals for Transparency, un’organizzazione non-profit che si batte per la pubblicazione e la condivisione dei dati scientifici. A settembre 2021 l’organizzazione aveva chiesto attraverso un Foia (Freedom of ...

