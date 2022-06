"Noi ucraini stiamo perdendo al fronte, vi spiego perché" (Di venerdì 10 giugno 2022) Il vice capo dell'intelligence militare ucraina Vadym Skibitsky è chiaro: "Questa è ormai una guerra di artiglieria, i russi sono più forti. Tutto ora dipende da ciò che l'Occidente ci dà" Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 giugno 2022) Il vice capo dell'intelligence militare ucraina Vadym Skibitsky è chiaro: "Questa è ormai una guerra di artiglieria, i russi sono più forti. Tutto ora dipende da ciò che l'Occidente ci dà"

Pubblicità

Biovlore : @Europarl_IT @EP_President @RobertaMetsola Poveri ucraini, poveri russi e poveri noi. - P_M_1960 : @Bart_Press @Maurizio62 Non si può pensare alla pace che anche i russi e gli ucraini vogliono, se poi ci mettiamo a… - Walter00365070 : @VauroSenesi @fattoquotidiano Se non inviano armi, gli ucraini non possono difendersi. Sta a loro decidere non a no… - Khris_St : RT @a_lambardi: 'Quali militari russi? Non ce n'erano qui! Qui c'eravamo noi, residenti ucraini' Un pensionato di #Mariupol mostra la sua c… - Erdsve : RT @sandro78486001: ????????I militari russi continuano a consegnare centinaia di tonnellate di aiuti umanitari (cibo e beni di prima necessità… -