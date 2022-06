Mondiali in Qatar | la sentenza sul caso Ecuador | la decisione definitiva sul ripescaggio di Italia e Cile

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Qatar 2022, sfuma il sogno dell'Ucraina, ai Mondiali si qualifica il Galles . La finale playoff a Cardiff v… - fanpage : Ripescaggio dell'#Italia ai Mondiali in Qatar? Anche la mamma del CT #Mancini crede al 'miracolo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: QATAR 2022 - La FIFA ha deciso: archiviato il caso Castillo, l'Ecuador andrà ai Mondiali - petrazzuolo : RT @napolimagazine: QATAR 2022 - La FIFA ha deciso: archiviato il caso Castillo, l'Ecuador andrà ai Mondiali - JmsFortuna : RT @editoreruggeri: Per costruire gli stadi dei Mondiali in Qatar sono morti 6.500 operai-soldati. Una Guerra Regionale silenziata -

La Fifa archivia il procedimento, bocciato il ricorso del Cile e stop alle speranze azzurre Nessun ripescaggio dell'Italia aidi2022, ora è ufficiale. La Fifa ha archiviato il procedimento nei confronti dell'Ecuador: la selezione sudamericana non verrà sanzionata per aver schierato il giocatore Byron David ...Il Comitato Disciplinare della Fifa ha respinto il ricorso del Cile, confermando la partecipazione dell'Ecuador alla fase finale dei prossimiin. Lo ha reso noto lo stesso organismo che gestisce il calcio nel mondo. "La Disciplinare della Fifa ha preso la propria decisione in relazione alla potenziale ineleggibilità del ...L’Ecuador parteciperà al Mondiale in Qatar del 2022, la Commissione Disciplinare della Fifa ha infatti bocciato il ricorso del Cile che aveva chiesto l’esclusione per il caso Byron David Castillo.E' arrivata in questi istanti la decisione della Commissione disciplinare della FIFA in merito al 'caso' Ecuador. La nota ufficiale ...