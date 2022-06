Maggio Musicale: Zubin Mehta in Sala Grande dirige Strauss e Mahler (Di venerdì 10 giugno 2022) In programma il poema sinfonico Also sprach Zarathustra di Richard Strauss e la Sinfonia n. 1 di Gustav Mahler L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 10 giugno 2022) In programma il poema sinfonico Also sprach Zarathustra di Richarde la Sinfonia n. 1 di GustavL'articolo proviene da Firenze Post.

AlongsiderR : Luciano Pavarotti, Zubin Mehta, Orchestra of the Rome Opera House & Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino - Turandot: Nessum dorma! - GaetaNews24 : Concerto della Banda Musicale della Marina Militare in Piazza XIX Maggio! - GaetaNews24 : Concerto della Banda Musicale della Marina Militare in Piazza XIX Maggio! - GaetaNews24 : Concerto della Banda Musicale della Marina Militare in Piazza XIX Maggio! - controradio : Maggio Musicale, Pereira, risponde al suo predecessore Cristiano Chiarot -