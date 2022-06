Fine Covid mai, Speranza non pensa ad altro. Ci vogliono “bucare” per la quarta volta (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu – Il Covid è di Roberto Speranza, e viceversa. Intendiamo, lo è proprio concettualmente. Come riportano gli ultimi aggiornamenti Tgcom24, il ministro della Salute torna con insistenza sull’argomento, ben due volte in meno di una settimana. Il che, non ci nascondiamo, fa davvero rabbrividire. “Covid non è finito”: Speranza non sa dire altro Il Covid non è finito, per Roberto Speranza. Il ministro chiede “cautela”, ma nel passato la cautela ha significato restrizioni a prescindere e ovunque, indipendentemente dall’incidenza di pericolosità del virus. Perché parliamo di un virus che, ormai la storia lo certifica, anche nei periodi più “floridi” non ha mai riguardato altri se non una fascia specifica – ed enormemente minoritaria – della popolazione. Adesso ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu – Ilè di Roberto, e viceversa. Intendiamo, lo è proprio concettualmente. Come riportano gli ultimi aggiornamenti Tgcom24, il ministro della Salute torna con insistenza sull’argomento, ben due volte in meno di una settimana. Il che, non ci nascondiamo, fa davvero rabbrividire. “non è finito”:non sa direIlnon è finito, per Roberto. Il ministro chiede “cautela”, ma nel passato la cautela ha significato restrizioni a prescindere e ovunque, indipendentemente dall’incidenza di pericolosità del virus. Perché parliamo di un virus che, ormai la storia lo certifica, anche nei periodi più “floridi” non ha mai riguardato altri se non una fascia specifica – ed enormemente minoritaria – della popolazione. Adesso ...

