Enorme incendio a Campoleone: a fuoco ettari di terreno (Di venerdì 10 giugno 2022) Un Enorme incendio è in corso da questa sera intorno alle ore 20:30 in zona Campoleone. Le fiamme, altissime, sono divampate in un campo di grano. In questo momento – alle ore 22:30 – i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per tentare di domare le fiamme. incendio a poca distanza dal distributore di metano L’incendio, di enormi proporzioni, era visibile a diversi chilometri di distanza. Fiamme altissime, alimentate da vento forte, hanno illuminato la sera. Il rogo è sprigionato a poca distanza dal distributore di metano che si trova su via Nettunense. Sul posto, a confine tra le province di Roma e Latina, sono impegnate sia le squadre dei vigili del fuoco di entrambe le province. Al momento si contano una squadra da Aprilia, due da Latina e due da Velletri. Sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 giugno 2022) Unè in corso da questa sera intorno alle ore 20:30 in zona. Le fiamme, altissime, sono divampate in un campo di grano. In questo momento – alle ore 22:30 – i vigili delsono ancora al lavoro per tentare di domare le fiamme.a poca distanza dal distributore di metano L’, di enormi proporzioni, era visibile a diversi chilometri di distanza. Fiamme altissime, alimentate da vento forte, hanno illuminato la sera. Il rogo è sprigionato a poca distanza dal distributore di metano che si trova su via Nettunense. Sul posto, a confine tra le province di Roma e Latina, sono impegnate sia le squadre dei vigili deldi entrambe le province. Al momento si contano una squadra da Aprilia, due da Latina e due da Velletri. Sono ...

