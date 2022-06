(Di venerdì 10 giugno 2022) I ricercatori del MIT hannoche ilM1 dipresente un “non”, una vulnerabilità hardware che potrebbe consentire accesso ad un attacco hacker. Gli aggressori potrebbero quindi sfondare l’ultima linea di sicurezza dell’ultimo processore dell’azienda di Cupertino presente sui Mac. MacBook M1, il display si rompe senza apparente motivodeiM1 irreparabile IlM1 dipresenta una vulnerabilità nel meccanismo di sicurezza a livello hardware chiamato codice di autenticazione del puntatore o PAC. Questa caratteristica rende molto più difficile per un utente malintenzionato iniettare codice dannoso nella memoria di un dispositivo e fornisce un livello di difesa contro gli exploit di ...

giannifioreGF : Chip M1 di #Apple, scoperto difetto “non riparabile”: - Vittorino1806 : Oggi è stato scoperto che con iOS 16, Apple ha aggiornato la 'Nearby Interaction API' per integrare il chip U1 in A… - mag_digital : Apple presenta il nuovo e potente chip M2: cosa può fare - iMichaelProMax : stando a quanto riferito da @MajinBuOfficial #Apple starebbe lavorando ad un MacBook Pro da 12 Pollici e sarà equip… - GRisparmia : ?2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 512GB SSD) ?? -

Da notare, poi, che il tutto non è stato testato sul nuovoM2 da poco presentato da, mentre suiM1, M1 Pro e M1 Max sembra essere funzionante. L'attacco è stato denominato "Pacman" e ...Daily, giornale pro - democrazia, annuncia la chiusura da sabato 23 Giugno 2021 - ... leggero e veloce 2 Aprile 2022 Penuria di semiconduttori, difficoltà nella produzione di23 Marzo 2022 ...Apple 2 fu presentato 45 anni fa e ottenne un successo sconfinato: l'idea vincente alla base del computer inventato da Steve Jobs e Steve Wozniak.I ricercatori di sicurezza del MIT hanno trovato una falla hardware sui chip Apple M1, è di pericolosità elevata e non è risolvibile. I ricercatori di sicurezza del Computer Science and Artificial ...