Arriva la "tempesta dei mutui": rata per rata quanto pagheremo in più da luglio, salasso mai visto (Di venerdì 10 giugno 2022) L'aumento del costo del denaro annunciato a gran voce dal presidente della Banca Centrale europea, Christine Lagarde, avrà conseguenze pesanti sulle tasche degli italiani. Come Libero ha già ricordato questa mattina in edicola, la botta si farà sentire soprattutto sui mutui. Ma adesso scendiamo un po' di più nel dettaglio per capire, conti alla mano cosa cambierà su ogni singola rata del vostro mutuo. Come riporta il Corriere, partendo da un finanziamento avviato circa 12 mesi fa per una cifra da 200mila euro in 20 anni all'1 per cento, con un aumento di 25 centesimi da luglio tenendo conto il valore Euribor per i mutui a tasso variabile, la rata potrebbe passare da 920 euro a 959 euro. Un incremento di quasi 30 euro su base mensile. Ma attenzione, non è finita qui. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) L'aumento del costo del denaro annunciato a gran voce dal presidente della Banca Centrale europea, Christine Lagarde, avrà conseguenze pesanti sulle tasche degli italiani. Come Libero ha già ricordato questa mattina in edicola, la botta si farà sentire soprattutto sui. Ma adesso scendiamo un po' di più nel dettaglio per capire, conti alla mano cosa cambierà su ogni singoladel vostro mutuo. Come riporta il Corriere, partendo da un finanziamento avviato circa 12 mesi fa per una cifra da 200mila euro in 20 anni all'1 per cento, con un aumento di 25 centesimi datenendo conto il valore Euribor per ia tasso variabile, lapotrebbe passare da 920 euro a 959 euro. Un incremento di quasi 30 euro su base mensile. Ma attenzione, non è finita qui. ...

