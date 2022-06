Vertice Lavrov-Cavusoglu ad Ankara, anche il Cremlino ammette: «Nessun passo avanti concreto sullo sblocco del grano» (Di giovedì 9 giugno 2022) Nessun accordo «concreto» sullo sblocco del grano è stato raggiunto tra Ucraina e Russia durante il Vertice ad Ankara di ieri, 8 giugno. A confermarlo è stato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo che ieri sera l’ambasciatore ucraino in Turchia, Vasyl Bodnar, aveva dato la stessa informazione. Peskov, parlando con i giornalisti, ha dichiarato che il Vertice tra il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e il suo omologo turco Mevlut Cavusoglu non è stato risolutivo per capire come procedere con l’esportazione dei carichi bloccati nei porti ucraini attraverso il Mar Nero. La Turchia, che sta usando lo strumento della diplomazia per avanzare richieste su Nato e Siria, sta spingendo per ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 giugno 2022)accordo «delè stato raggiunto tra Ucraina e Russia durante iladdi ieri, 8 giugno. A confermarlo è stato oggi il portavoce del, Dmitry Peskov, dopo che ieri sera l’ambasciatore ucraino in Turchia, Vasyl Bodnar, aveva dato la stessa informazione. Peskov, parlando con i giornalisti, ha dichiarato che iltra il ministro degli Esteri russo Sergeje il suo omologo turco Mevlutnon è stato risolutivo per capire come procedere con l’esportazione dei carichi bloccati nei porti ucraini attraverso il Mar Nero. La Turchia, che sta usando lo strumento della diplomazia per avanzare richieste su Nato e Siria, sta spingendo per ...

