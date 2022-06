Tailor Made, svelati i 10 sarti protagonisti nel nuovo show di Tommaso Zorzi (Di giovedì 9 giugno 2022) Tommaso Zorzi si appresta a debuttare al timone di Tailor Made – Chi ha la stoffa?, di cui sono stati rivelati i 10 concorrenti. Si tratta dell’adattamento nostrano del celebre format britannico The Great British Sewing Bee. svelati i partecipanti della prima edizione di Tailor Mde – Chi ha la stoffa?, adattamento italiano di The Great British Sewing Bee. Il format, creato da Love Productions e distribuito da BBC Studios Distribution Limited, è prodotto in Italia da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery. Dal 28 giugno arriva in esclusiva solo su discovery+ , e, come nell’edizione originale, avrà come protagonisti 10 sarti amatoriali. I partecipanti si sfideranno, a colpi di forbici, aghi e filo, nel primo talent dedicato al mondo della sartoria. In ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 9 giugno 2022)si appresta a debuttare al timone di– Chi ha la stoffa?, di cui sono stati rivelati i 10 concorrenti. Si tratta dell’adattamento nostrano del celebre format britannico The Great British Sewing Bee.i partecipanti della prima edizione diMde – Chi ha la stoffa?, adattamento italiano di The Great British Sewing Bee. Il format, creato da Love Productions e distribuito da BBC Studios Distribution Limited, è prodotto in Italia da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery. Dal 28 giugno arriva in esclusiva solo su discovery+ , e, come nell’edizione originale, avrà come10amatoriali. I partecipanti si sfideranno, a colpi di forbici, aghi e filo, nel primo talent dedicato al mondo della sartoria. In ...

Advertising

nove : La sfida tra i 10 migliori sarti amatoriali d’Italia sta per arrivare... ???? @tommaso_zorzi conduce #TailorMade… - Se_re_na_se : RT @discoveryplusIT: La sfida tra i 10 migliori sarti amatoriali d’Italia sta per arrivare... ???? @tommaso_zorzi conduce #TailorMade #Chi… - DuranteDell : RT @discoveryplusIT: La sfida tra i 10 migliori sarti amatoriali d’Italia sta per arrivare... ???? @tommaso_zorzi conduce #TailorMade #Chi… - AgenderBane : RT @discoveryplusIT: La sfida tra i 10 migliori sarti amatoriali d’Italia sta per arrivare... ???? @tommaso_zorzi conduce #TailorMade #Chi… - cla_mercury : Io che ho rinnovato l'abbonamento a Discovery e attendo il 28 giugno per Tailor Made ??#tzvip -