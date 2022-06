Playagame | le news di Giugno 2022

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 9 giugno 2022) A qualche settimana di distanza dalla chiusura di PLAY: Festival del Giocogli amici dici comunicano le prossime disponibilità di alcuni dei loro prodotti e gli ottimi risultati che alcuni di loro stanno riscuotendo in giro per l’Europa. Nuove uscite e ristampe Sia Zefiria che il nuovo Cryptid: Leggende Urbane hanno riscosso un ottimo successo al loro debutto e saranno disponibili tra agosto e settembre.Ci teniamo a specificare che Zefiria è anche il primo titolo sviluppato completamente in casaed ha già bruciato traguardi diventando il loro titolo più venduto in un singolo evento (nel caso specifico la PLAY appena trascorsa). Buone nuove anche per i titoli a cui ci siamo ormai affezionati, risultano infatti attualmente in ristampa: Cavernicoli Flamme Rouge e Flamme Rouge: ...