Lista di proscrizione | Padellaro a Sarzanini su La7 | “L’elenco di filoputiniani? Bastava andare sui social Sembravano foto segnaletiche”

(Di giovedì 9 giugno 2022) “Occorrevano i servizi segreti per mettere insieme unadi personaggi stravaganti e di altri sconosciuti? La facevo pure io lasui”. A dirlo, ospite di Otto e mezzo, su La7, è stato il fondatore de il Fatto Quotidiano, Antonio, in merito all’articolo contenente un elenco di “” uscito sul Corriere della Sera. In studio c’era l’autrice dell’articolo, Fiorenzae tra i due giornalisti è nato un botta e risposta: “Io non ho fatto nessun elenco”, ha detto, “quello è un report che ha un organismo istituzionale come il Copasir”. “Non è così”, ha ribattuto, “avete messo delle, con personaggi ...

petergomezblog : Lista di proscrizione filoputiniani, Travaglio a La7: “Prima i giornali denunciavano i dossieraggi, ora fanno da ve… - vitopetrocelli : La lista di influencer filoputiniani? 'Non l'ha stilata il Copasir'. Lo dice il presidente, senatore Urso. Se ne de… - vitopetrocelli : Se la lista di proscrizione con gli appartenenti ad una fantomatica Rete che opererebbe a favore della Russia, cost… - _MaxFree_ : RT @erretti42: Sentire la giornalista del Corriere che tenta di difendere quell’indecenza della lista di proscrizione raccontando una cosa… - GigiAdinolfi : RT @valeangelsback: Tutta la sacrosanta indignazione di Marco Travaglio di fronte alla vergognosa lista di proscrizione del Corriere della… -

... è stato difeso con veemenza da Tommaso Labate, firma del Corriere: 'A me sembra una follia che venga chiamatadi. Perché se così fosse tutti gli individui citati dovrebbero essere ...Leggi anchedidei 'putiniani', i nominati querelano il Corriere per il 'processo in contumacia' Giornalisti controllati, il Copasir si sostituisce ai servizi segreti e il Corriere ...Lo scoop del Corriere della Sera “Inesistente”. Maria Giovanna Maglie, nel corso della trasmissione Stasera Italia andata in onda su ...Il Copasir non stila «liste di proscrizione», ma sta svolgendo un’indagine conoscitiva su disinformazione e ingerenze straniere per tutelare l'informazione da condizionamenti esterni, non per comprime ...