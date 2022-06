Il presidente del Toronto: “Ingaggio Insigne, è il destino dei giocatori speciali” (Di giovedì 9 giugno 2022) Lorenzo Insigne è pronto a cominciare la sua avventura col Toronto, il presidente Bill Manning lo attende in Canada. In una intervista a Gazzetta dello Sport il numero uno della squadra che milita in Mls parlando di Insigne dice: “Oltre il calciatore, che adoro per l’incredibile tecnica , amo il suo spirito. Ha un carattere forte, è sempre positivo e si troverà bene da noi. Mi auguro possa diventare uno dei leader. Toronto? Sono sicuro che gli piacerà moltissimo, innanzitutto perché c’è una forte presenza di italo-canadesi. La città è vivace e grande, con circa 6 milioni di abitanti. In un contesto così, si sentirà come a Napoli“. Ma si parla anche del contratto faraonico ad Insigne, con la risposta di Manning: “È un destino comune a tutti i giocatori ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 9 giugno 2022) Lorenzoè pronto a cominciare la sua avventura col, ilBill Manning lo attende in Canada. In una intervista a Gazzetta dello Sport il numero uno della squadra che milita in Mls parlando didice: “Oltre il calciatore, che adoro per l’incredibile tecnica , amo il suo spirito. Ha un carattere forte, è sempre positivo e si troverà bene da noi. Mi auguro possa diventare uno dei leader.? Sono sicuro che gli piacerà moltissimo, innanzitutto perché c’è una forte presenza di italo-canadesi. La città è vivace e grande, con circa 6 milioni di abitanti. In un contesto così, si sentirà come a Napoli“. Ma si parla anche del contratto faraonico ad, con la risposta di Manning: “È uncomune a tutti i...

