E’ dolcissima Eva Henger di nuovo in piedi con la sua piccola Jennifer accanto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 9 giugno 2022) “L’evoluzione di questo percorso la vediamo tutta negli occhi di Eva e nella sua serenità” ha detto il dottor Lorenzetti nella diretta di Pomeriggio 5 del 9 giugno 2022. Evatorna a parlare con il pubblico di Canale 5 e lo fa in diretta con Barbara d’Urso. E’ ancora in clinica, il percorso verso la guarigione, dopo l’incidente di un mese fa, è ancora lungo ma Eva sta meglio e oggi, ha anche mostrato, che finalmente, può scendere dal letto. Non ce la fa ancora a camminare da sola, muove a stenti qualche passettino ma, come ha ricordato il professore, fino a un paio di settimane fa, questi progressi erano persino impensabili. Eva invece, con la sua grande forza di animo e di spirito, ha tirato fuori la grinta giusta anche perchè dovrà presto tornare a casa dove sua figlia Cicci l’aspetta. Oggiera in clinica con Eva, a farle compagnia e ...