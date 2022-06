Due casi di peste suina in allevamento in zona rossa nel Lazio (Di giovedì 9 giugno 2022) Due casi di peste suina africana in un piccolo allevamento nella zona rossa, istituita nel Lazio. La notizia è stata divulgata dall'Istituto Zooprofilattico. A esprimere disappunto Confagricoltura che in una nota parla di "episodio grave che mette a rischio la filiera suinicola regionale e nazionale". "Esprimendo forte vicinanza agli imprenditori colpiti" Confederazione punta il dito contro la "disattenzione con la quale l'emergenza Psa è stata affrontata fino ad oggi. L'ingresso del virus nell'allevamento vicino a Roma poteva essere evitato con misure adeguate, incisive e tempestive". Per questo chiede "un cambio di passo per prevenire i danni economici che la sola notizia della diffusione del virus tra gli allevamenti è capace di produrre".Nello ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 9 giugno 2022) Duediafricana in un piccolonella, istituita nel. La notizia è stata divulgata dall'Istituto Zooprofilattico. A esprimere disappunto Confagricoltura che in una nota parla di "episodio grave che mette a rischio la filiera suinicola regionale e nazionale". "Esprimendo forte vicinanza agli imprenditori colpiti" Confederazione punta il dito contro la "disattenzione con la quale l'emergenza Psa è stata affrontata fino ad oggi. L'ingresso del virus nell'vicino a Roma poteva essere evitato con misure adeguate, incisive e tempestive". Per questo chiede "un cambio di passo per prevenire i danni economici che la sola notizia della diffusione del virus tra gli allevamenti è capace di produrre".Nello ...

