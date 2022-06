Advertising

il_piccolo : Giappone: messo a punto un dito robotico rivestito di pelle umana “vivente” - mattinodipadova : Giappone: messo a punto un dito robotico rivestito di pelle umana “vivente” - ge_somma : RT @LaStampa: Giappone: messo a punto un dito robotico rivestito di pelle umana “vivente” - LaStampa : Giappone: messo a punto un dito robotico rivestito di pelle umana “vivente” - LaStampa : Giappone: messo a punto un dito robotico rivestito di pelle umana “vivente” -

ilmessaggero.it

Realizzato in Giappone uninteramente rivestito da pelle umana 'vivente': elastica e idrorepellente, è perfino capace di rigenerarsi per riparare eventuali ferite con l'aiuto di un cerotto di collagene. Il ...MILANO. Realizzato in Giappone uninteramente rivestito da pelle umana 'vivente': elastica e idrorepellente, è perfino capace di rigenerarsi per riparare eventuali ferite con l'aiuto di un cerotto di collagene. Il ... Dito robotico rivestito di pelle umana: è capace di rigenerarsi e riparare le ferite Realizzato in Giappone un dito robotico interamente rivestito da pelle umana 'vivente': elastica e idrorepellente, è perfino capace di rigenerarsi per riparare eventuali ferite ...Realizzato in Giappone un dito robotico interamente rivestito da pelle umana 'vivente': elastica e idrorepellente, è perfino capace di rigenerarsi per riparare eventuali ferite con l’aiuto di un cerot ...