Berrettini-Sonego domani in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Stoccarda 2022 (Di giovedì 9 giugno 2022) Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego si affronteranno nei quarti di finale del torneo Atp 250 di Stoccarda 2022. I due, nonostante l'amicizia che li lega, non si sono ancora mai affrontati sul circuito maggiore. Da registrare ci sono però due precedenti andati in scena qualche anno fa a livello Challenger, entrambi appannaggio del tennista romano. Quest'ultimo, testa di serie numero due in Germania, è rientrato dopo quasi tre mesi con una prestazione altalenante ma convincente contro il qualificato moldavo Albot. Sono ancora molte le cose da mettere a punto in vista della condizione migliore ma la base da cui partire è già molto buona, come dimostrano i ventuno ace messi a referto nel suo ultimo match. Adesso il confronto con Sonego, che arriva dopo lo splendido successo contro il padrone di casa ...

