Un paese a dieta su NOVE | orari | cast e puntate

Arriva su NOVE, canale di Disovery Italia e visibile sul numero 9 del digitale terrestre, Un paese a dieta. Con la voce narrante di Gene Gnocchi, il programma racconta l'esperimento che vede protagonisti gli abitanti di San Leo, un piccolo e antico borgo di qualche centinaio di abitanti che si arrocca sulla collina e guarda il mare di Rimini. Il tutto nasce dalla scommessa del sindaco Leonardo Bindi che vuole mettere tutti i suoi concittadini a dieta. Con l'aiuto dello chef Roberto Valbuzzi, dell'ex pallanuotista Amaurys Pérez e della professoressa Carla Lertola, il programma farà conoscere il paese e i suoi abitanti, con le telecamere che seguiranno il percorso dei cittadini di San Leo e le loro reazioni più divertenti. Un paese a dieta: date e orari

