Ultime Notizie – Mantova | scontro tra auto e camion | morto un ragazzo di 19 anni

Un ragazzo di 19 anni è morto a seguito di un incidente stradale tra l'auto che guidava e un camion a Marmirolo, nel Mantovano. Lo scontro è avvenuto attorno alle 12.30, sulla strada Trentino 10. Ferita gravemente anche la 17enne che viaggiava nell'auto con lui. La ragazza ha riportato un trauma cranico, un trauma all'addome e uno alla schiena ed è stata ricoverata in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Visitato ma non ospedalizzato il conducente del camion. Sul posto sono intervenuti: elisoccorso, automedica, ambulanza, vigili del fuoco e polizia locale.

