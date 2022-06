Piogge e Temporali, poi nel Weekend torna l’Anticiclone (Di mercoledì 8 giugno 2022) Come accennato e previsto il temporaneo cedimento dell’Anticiclone africano ha consentito l’ingresso di aria fresca che contrastando con aria molto più calda, ha provocato fenomeni temporaleschi anche violenti e/o nubifragi. Tale situazione perturbata perdurerà fino alla giornata di venerdì 10 Giugno, con estensione dei fenomeni anche verso il Centro ed il Sud, soprattutto su Adriatico Leggi su retemeteoamatori (Di mercoledì 8 giugno 2022) Come accennato e previsto il temporaneo cedimento delafricano ha consentito l’ingresso di aria fresca che contrastando con aria molto più calda, ha provocato fenomeni temporaleschi anche violenti e/o nubifragi. Tale situazione perturbata perdurerà fino alla giornata di venerdì 10 Giugno, con estensione dei fenomeni anche verso il Centro ed il Sud, soprattutto su Adriatico

Pubblicità

DPCgov : ??In arrivo piogge e temporali su gran parte del Paese. ???? #AllertaARANCIONE giovedì #9giugno su settori di Molise… - CentroMeteoITA : #METEO - PIOGGE e #TEMPORALI in formazione sull'#ITALIA, miglioramento atteso nelle PROSSIME ORE: i dettagli - Profilo3Marco : RT @Libero_official: Dopo il caldo intenso di questi giorni, su buona parte della penisola arriverà il maltempo con piogge e temporali: ecc… - Libero_official : Dopo il caldo intenso di questi giorni, su buona parte della penisola arriverà il maltempo con piogge e temporali:… - CentroMeteoITA : #METEO - FINALE di #GIUGNO pirotecnico, possibile ATTACCO di #MALTEMPO in #ITALIA con PIOGGE e #TEMPORALI, la tende… -