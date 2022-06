La tragedia dei conservatori che non hanno un leader per sostituire Boris Johnson

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 8 giugno 2022) All’indomani della sfiducia,è andato a fare jogging. Come se nulla fosse, come se la nottata non avesse incrinato un premierato in cui l’unica cosa stabile è la crisi. Ora comincia la corsa più lunga. Ha schivato la destituzione con un margine inferiore alle aspettative e a quello per cui chi ancora lo sostiene ha invocato la testa dei suoi predecessori. Chi ha allungato la vita al primo ministro l’ha fatto soprattutto per mancanza di alternative. Disi è spesso scritto che compensa(va) la freddezza dell’establishment con l’ascendente sul «paese reale», ma stavolta l’ha salvato il palazzo, con il voto a scrutinio segreto dei deputati Tory, perché tra gli inglesi la pazienza è finita da tempo. I giornali britannici, incluso il Telegraph filo-conservatore,parlato di una «hollow victory». In ...