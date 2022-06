Isola 16, Lucas Peracchi e quella frecciatina sulla forma fisica di Mercedesz Henger (Di mercoledì 8 giugno 2022) La relazione tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger è ormai giunta al capolinea nel Giugno del 2021, quando la stessa ragazza aveva annunciato la rottura definitiva per mezzo social. Ma, sebbene sia passato un anno da quel momento, tra i due ex sembra esserci ancora dell’astio. Lucas infatti, di recente è tornato a parlare della relazione avuta con l’attuale naufraga dell’Isola dei Famosi, svelandone un aneddoto. Ve ne avevamo parlato in questo articolo. Adesso, ancora una volta, l’ex tronista di Uomini e Donne, ha risposto ad una domanda fatta da una sua follower che gli ha chiesto: “Come la vedi fisicamente Mercedesz?“. La sua risposta non si è fatta attendere e anzi, ha fatto storcere il naso al popolo del web. Lucas, infatti, ha ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 8 giugno 2022) La relazione traè ormai giunta al capolinea nel Giugno del 2021, quando la stessa ragazza aveva annunciato la rottura definitiva per mezzo social. Ma, sebbene sia passato un anno da quel momento, tra i due ex sembra esserci ancora dell’astio.infatti, di recente è tornato a parlare della relazione avuta con l’attuale naufraga dell’dei Famosi, svelandone un aneddoto. Ve ne avevamo parlato in questo articolo. Adesso, ancora una volta, l’ex tronista di Uomini e Donne, ha risposto ad una domanda fatta da una sua follower che gli ha chiesto: “Come la vedimente?“. La sua risposta non si è fatta attendere e anzi, ha fatto storcere il naso al popolo del web., infatti, ha ...

