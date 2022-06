Incidente lungo la SS113 a Carini, palermitano di 33 anni in prognosi riservata (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un ragazzo palermitano di 33 anni è rimasto gravemente ferito nel corso di un Incidente avvenuto lungo la strada statale 113 nella zona di Carini. Gaetano Mulè, questo il nome del 33enne, si trovava a bordo della sua moto quando si è scontrato con una Smart per causa ancora in via di accertamento. È stato proprio il palermitano ad avere la peggio. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno intubato la vittima, poi trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Villa Sofia di Palermo. Adesso il giovane si trova ricoverato nel reparto del trauma center e i medici hanno si riservano la prognosi sulla vita. A eseguire i rilievi di rito sono stati gli agenti della Polizia Municipale di Carini. I due mezzi coinvolti nel grave ... Leggi su sicilia.news (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un ragazzodi 33è rimasto gravemente ferito nel corso di unavvenutola strada statale 113 nella zona di. Gaetano Mulè, questo il nome del 33enne, si trovava a bordo della sua moto quando si è scontrato con una Smart per causa ancora in via di accertamento. È stato proprio ilad avere la peggio. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno intubato la vittima, poi trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Villa Sofia di Palermo. Adesso il giovane si trova ricoverato nel reparto del trauma center e i medici hanno si riservano lasulla vita. A eseguire i rilievi di rito sono stati gli agenti della Polizia Municipale di. I due mezzi coinvolti nel grave ...

