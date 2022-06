Ilic Lazio, ieri incontro con Setti: ecco com’è andata. Ultime (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ilic Lazio, ieri incontro tra i biancocelesti e la dirigenza del Verona. ecco com’è andato il summit di mercato La Lazio ci prova per Ivan Ilic. Il centrocampista del Verona è obiettivo primario per il centrocampo, richiesto anche da Sarri. Come riporta Alfredo Pedullà, ieri c’è stato un incontro tra Lotito e Setti, presidente del club veneto. La valutazione del cartellino è tra i 13 e 15 milioni, con il giocatore che ha aperto completamente alla Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022)tra i biancocelesti e la dirigenza del Verona.andato il summit di mercato Laci prova per Ivan. Il centrocampista del Verona è obiettivo primario per il centrocampo, richiesto anche da Sarri. Come riporta Alfredo Pedullà,c’è stato untra Lotito e, presidente del club veneto. La valutazione del cartellino è tra i 13 e 15 milioni, con il giocatore che ha aperto completamente alla. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SportRepubblica : La Lazio trova l'accordo con Ilic: ora Lotito tratta con il Verona - AlfredoPedulla : Centrocampo #Lazio: bloccato #MarcosAntonio, piace molto #Ilic, ma occhio a #Zielinski, un pupillo di #Sarri come… - CalcioNews24 : Ieri incontro tra #Lazio e #Verona per discutere di #Ilic ?? - sportli26181512 : Lazio, incontro e intesa per Ilic: Secondo quanto riportato da Repubblica la Lazio ha oggi incontrato il Verona per… - LALAZIOMIA : Lazio, incontro e intesa per Ilic -