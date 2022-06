Fronte freddo in arrivo sulla Penisola, rischio nubifragi e grandine su parte dell'Italia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma - PIOGGE, TEMPORALI E CALO TERMICO VERSO IL CENTRO-SUD. Il flusso di correnti instabili di origine nord atlantica si sta abbassando di latitudine ed eroderà l'anticiclone africano. Sull'Italia le conseguenze si manifesteranno con un deciso incremento dell'instabilità da giovedì su buona parte delle regioni centro-meridionali, specie del versante adriatico, oltre che al Nordest. Sono attesi infatti rovesci e temporali anche forti in giornata, accompagnati da locali grandinate. Le temperature, già in calo mercoledì, si abbasseranno ulteriormente giovedì su praticamente tutta Italia e il calo più sensibile si avvertirà sulle regioni adriatiche, dove si interromperà bruscamente la canicola degli ultimi giorni. Venerdì l'aria fresca affluita dalle latitudini più settentrionali formerà un vortice in ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma - PIOGGE, TEMPORALI E CALO TERMICO VERSO IL CENTRO-SUD. Il flusso di correnti instabili di origine nord atlantica si sta abbassando di latitudine ed eroderà l'anticiclone africano. Sull'le conseguenze si manifesteranno con un deciso incremento'instabilità da giovedì su buonae regioni centro-meridionali, specie del versante adriatico, oltre che al Nordest. Sono attesi infatti rovesci e temporali anche forti in giornata, accompagnati da locali grandinate. Le temperature, già in calo mercoledì, si abbasseranno ulteriormente giovedì su praticamente tuttae il calo più sensibile si avvertirà sulle regioni adriatiche, dove si interromperà bruscamente la canicola degli ultimi giorni. Venerdì l'aria fresca affluita dalle latitudini più settentrionali formerà un vortice in ...

