Fico | “Il salvataggio dei bimbi in mare è stato un gesto straordinario”

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – “Ildell’immigrato marocchino che ieri ha salvato dueined è poi morto, èassolutamente generosissimo,, commovente e quando ho letto la notizia sono rimasto estremamente colpito anche perché Castel Volturno è un luogo difficile dove c’è tantissima umanità“. Lo ha detto il presidente della Camera dei Deputati Robertoa Capua. “A Castel Volturno – ha aggiunto – ci sono delle realtà associative e delle persone straordinarie, e questolo dimostra. Gli immigrati sono persone che vanno assolutamente integrate nel nostro paese, perché credo che l’inclusione e l’integrazione siano essenziali per far sì che ci sia un paese migliore e più sano senza sacche di disagio“. L'articolo proviene ...

