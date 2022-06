Centrosinistra: Speranza, 'Agorà Pd preziose, serve patto Paese per difesa beni comuni' (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu (Adnkronos) - "La difesa dei beni pubblici è un punto qualificante della nostra proposta". Lo ha detto Roberto Speranza nel corso del suo intervento all'Agorà democratica sulla Sanità pubblica. "Il lavoro delle Agorà è prezioso perchè può creare le condizioni ottimali per rilanciare questo progetto. Non dobbiamo farlo da soli, nella considerazione del lavoro svoto negli anni e del lavoro che c'è da fare", ha spiegato il ministro della Salute parlando tra l'altro della necessità di "un grande patto per il Paese che tenga insieme tutti i pezzi per costruire l'Italia del futuro". "serve un Servizio sanitario più forte e credo che le forze democratiche e progressiste devono segnalare un pezzo della loro identità su questo. Sono i punti ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu (Adnkronos) - "Ladeipubblici è un punto qualificante della nostra proposta". Lo ha detto Robertonel corso del suo intervento all'democratica sulla Sanità pubblica. "Il lavoro delleè prezioso perchè può creare le condizioni ottimali per rilanciare questo progetto. Non dobbiamo farlo da soli, nella considerazione del lavoro svoto negli anni e del lavoro che c'è da fare", ha spiegato il ministro della Salute parlando tra l'altro della necessità di "un grandeper ilche tenga insieme tutti i pezzi per costruire l'Italia del futuro". "un Servizio sanitario più forte e credo che le forze democratiche e progressiste devono segnalare un pezzo della loro identità su questo. Sono i punti ...

