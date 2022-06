Caricatore unico | l’Unione Europea ci spiega i dettagli Intervista ad Alex Agius Saliba

Advertising

Digital_Day : Abbiamo chiesto i motivi di alcune scelte, abbiamo ricevuto poche risposte - FRanceskoPAris : @CatiaMamone Importante è il caricatore unico..... Into o culo... - TaniaZoccolan : @AbracaBarna @EnricoLetta Queste sì che sono battaglie,vanno dal caricatore unico alle misure delle cozze e delle v… - coachmeridda : FabioPandiscia: con tutti i problemi che ci sono, la guerra, l'economia, il clima ecc, questi idioti pensano al car… -

Evviva! Alla fine commissione Parlamento europei sono riusciti a concordare qualcosa e lo hanno presentato come una vittoria epocale per l'unione. Si tratta dal regolamento sul, che importa l'uso di una presa uguale per tutti i cellulari e i tablet, per la precisione una presa USB C , cioè la versione ovale della presa USB. Bene bravi bis. Letta ha esaltato ...È ufficiale: dal 2024 arriverà il caricabatterie. Tutti i dispositivi dovranno adottare come ... in modo da permettere all'utente l'uso di un solo. Si attendono solo le approvazioni ...L'Unione Europea ha dato il via libera al caricabatterie universale per smartphone, tablet e altri device elettronici. Un caricatore unico per tutti i dispositivi, a prescindere dal brand che li ha pr ...L'Unione Europea ha raggiunto un accordo: obbligo per tutti i futuri dispositivi di avere una porta USB-C per la ricarica. Apple è compresa.