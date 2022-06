(Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - "Gravissime ele affermazioni di. Sono parole inaccettabili, che ci preoccupano fortemente anche perché arrivano dal vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo". Così il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di, che si riferisce al nuovo attacco del vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo contro l'Occidente. "Mi chiedono spesso perché i miei post su Telegram sono così duri. La risposta è che li odio - ha scritto l'ex presidente, senza fare un minimo tentativo di smorzare i toni - Sono bastardi e degenerati. Vogliono la morte per noi, per la Russia. E finché sarò vivo farò il possibile perché spariscano". "Non è un segnale di dialogo, non è un'apertura verso un cessate il fuoco, non è un tentativo di ritrovare la pace, ma sono parole inequivocabili di minaccia ...

Advertising

LegaSalvini : UCRAINA, #SALVINI: 'SE ASPETTIAMO LA PACE DI LETTA E DI MAIO SALTANO POSTI LAVORO' - NicolaPorro : La pietra tombale degli Usa sul piano di pace di #DiMaio per l'#Ucraina?? - LocalPage3 : Ucraina, Di Maio: 'Minacce Medvedev pericolose' - fisco24_info : Ucraina, Di Maio: 'Minacce Medvedev pericolose': (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri: 'Alimenta campagna odio co… - lifestyleblogit : Ucraina, Di Maio: 'Minacce Medvedev pericolose' - -

RaiNews

... oltre la diretta: cosa c'è da sapere oggi L'analisi - Perché inè in gioco la libertà del ... cosa sappiamo sulla salute dello zar 12.35 Di: "Minacce Medvedev gravi e pericolosi" Lo scrive ......molto attentamente e contiene due elementi fondamentali spiegati dal ministro Luigi Di. ... L'potrebbe perdere qualcosa non entrando nella Nato e mantenendo la neutralità territoriale, ma ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 104 - Di Maio: Medvedev alimenta campagna odio contro chi cerca pace - Di Maio: Medvedev alimenta campagna odio contro chi cerca pace Così il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, che si riferisce al nuovo attacco del vice ... per arrivare alla pace – ha quindi ribadito il ministro – non basta l’apertura dell’Ucraina e la ...Roma, 7 giu. (LaPresse) - Quello che viene da Dmitry Medvedev "non è un segnale di dialogo, non è un'apertura verso un cessate il fuoco, non è un tentativo di ...