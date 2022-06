Soleil sbarca all’Isola e tutti se ne accorgono: il gesto di Edoardo e Nicolas (Di martedì 7 giugno 2022) Soleil gesto Edoardo Nicolas. Non è passato inosservato al pubblico dell’Isola dei Famosi quello che successo in Honduras poco dopo lo sbarco di Soleil Sorge, arrivata in spiaggia insieme a Vera Gemma, un’altra ex conoscenza del reality show condotto da Ilary Blasi. Le due, nelle vesti delle Piratesse, sono tornate in Honduras dopo aver partecipato al reality di Canale 5: Soleil Sorge nel 2019 e Vera Gemma nel 2021. Le due sono rientrate in gioco con l’obiettivo di aiutare i loro naufraghi preferiti e remare contro quelli che non godono della loro simpatia e ovviamente, visti i loro caratteri, se ne vedranno delle belle. Soleil gesto Edoardo Nicolas: i due dell’Isola incantanti dall’ex GF Vip Ma torniamo a ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 giugno 2022). Non è passato inosservato al pubblico dell’Isola dei Famosi quello che successo in Honduras poco dopo lo sbarco diSorge, arrivata in spiaggia insieme a Vera Gemma, un’altra ex conoscenza del reality show condotto da Ilary Blasi. Le due, nelle vesti delle Piratesse, sono tornate in Honduras dopo aver partecipato al reality di Canale 5:Sorge nel 2019 e Vera Gemma nel 2021. Le due sono rientrate in gioco con l’obiettivo di aiutare i loro naufraghi preferiti e remare contro quelli che non godono della loro simpatia e ovviamente, visti i loro caratteri, se ne vedranno delle belle.: i due dell’Isola incantanti dall’ex GF Vip Ma torniamo a ...

Advertising

roscannavoreal : RT @lawebstar_it: #IsoladeiFamosi, #Soleil sbarca per una sola sera insieme a Vera Gemma come piratessa e riesce ad oscurare una decina di… - fanpage : #soleil Sorge è sbarcata a L’#isola dei famosi e fin dall’arrivo in Honduras è riuscita a farsi notare. Foglie sul… - lawebstar_it : #IsoladeiFamosi, #Soleil sbarca per una sola sera insieme a Vera Gemma come piratessa e riesce ad oscurare una deci… - Debora92363723 : RT @MarkC4ltagirone: SOLEIL SBARCA SULL’ISOLA, FA SCOPPIARE I FEGATI AGLI HATERS, VINCE DUE PROVE E SCEGLIE LA SQUADRA MIGLIORE. ARTE MAEST… - anna_rattenni : RT @MarkC4ltagirone: SOLEIL SBARCA SULL’ISOLA, FA SCOPPIARE I FEGATI AGLI HATERS, VINCE DUE PROVE E SCEGLIE LA SQUADRA MIGLIORE. ARTE MAEST… -