Scontro auto-moto in galleria a Vico Equense, una vittima (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una persona è morta in un incidente stradale che ha coinvolto una moto e un'auto nella galleria di Pozzano a Vico Equense. Lo rende noto l'Anas. Di conseguenza la statale 145 Sorrentina è provvisoriamente chiusa al traffico al km 2,800. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

