Nappi: “Sono 30.231 gli innocenti finiti in carcere, la metà arrestati allo stadio di Napoli” (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Negli ultimi 30 anni, 30.231 innocenti Sono finiti in carcere. Un esercito di vittime di malagiustizia che, stando ai dati dell’associazione Errorigiudiziari.com riempie l’anello superiore dello stadio Maradona. A Napoli dal 2012 al 2021 Sono 1.291 le persone ingiustamente detenute. Una delle emergenze più trascurate nel nostro Paese e che ai cittadini campani è costata quasi 38 milioni di euro”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale e responsabile regionale referendum Lega Salvini Premier. “Ha ragione il vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli – prosegue – quando dice che non si parla abbastanza dei referendum della giustizia e che quando lo si fa, lo si fa male. Il tempo per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Negli ultimi 30 anni, 30.231in. Un esercito di vittime di malagiustizia che, stando ai dati dell’associazione Errorigiudiziari.com riempie l’anello superiore delloMaradona. Adal 2012 al 20211.291 le persone ingiustamente detenute. Una delle emergenze più trascurate nel nostro Paese e che ai cittadini campani è costata quasi 38 milioni di euro”. Lo afferma Severino, consigliere regionale e responsabile regionale referendum Lega Salvini Premier. “Ha ragione il vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli – prosegue – quando dice che non si parla abbastanza dei referendum della giustizia e che quando lo si fa, lo si fa male. Il tempo per ...

Advertising

heinz_28 : @LaStampa Ok, confesso tutto: sono Bananone89, e metto like a tutte le foto di Valentina Nappi. Ecco, l'ho detto - severino_nappi : Quella di Mario Tirozzi può essere la storia di ognuno di noi. In Italia ci sono più di 1000 vittime di errori giu… - severino_nappi : Questi, per #DeLuca, sono i #trasporti migliori d'Italia. Smentito ancora una volta, che vergogna! #Campania - severino_nappi : ?? #TorredelGreco, 2 giugno 2022. Un treno della #Circumvesuviana (come potete notare di 'ultima generazione') si gu… - alltoogoIden : ormai mi hanno detto che assomiglio a tante di quelle celebrità che non so più che faccia ho, ho sentito: charli xc… -