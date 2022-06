MotoGP, Quartararo leader anche nei test di Barcellona. Bagnaia secondo con una nuova carena (Di martedì 7 giugno 2022) Dominante in gara durante il Gran Premio di Catalogna 2022, Fabio Quartararo ha concluso i test di Barcellona svolti nella giornata di ieri con il miglior tempo della sessione, grazie al suo miglior giro chiuso in 1:39.447. Prosegue il periodo positivo per il Diablo, che trova sempre più conferme anche a livello di sensazioni alla guida della sua Yamaha. Distante appena 4 millesimi, con il secondo tempo della sessione, c’è Francesco Bagnaia (1:39.451): il pilota della Ducati, così come è accaduto per Luca Marini ed Enea Bastianini, ha avuto modo di provare una nuova carena che sembrerebbe, almeno a un primo utilizzo, garantire una migliore efficienza aerodinamica. Non è ancora chiaro quando (e se) verrà implementata effettivamente questa novità in ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) Dominante in gara durante il Gran Premio di Catalogna 2022, Fabioha concluso idisvolti nella giornata di ieri con il miglior tempo della sessione, grazie al suo miglior giro chiuso in 1:39.447. Prosegue il periodo positivo per il Diablo, che trova sempre più confermea livello di sensazioni alla guida della sua Yamaha. Distante appena 4 millesimi, con iltempo della sessione, c’è Francesco(1:39.451): il pilota della Ducati, così come è accaduto per Luca Marini ed Enea Bastianini, ha avuto modo di provare unache sembrerebbe, almeno a un primo utilizzo, garantire una migliore efficienza aerodinamica. Non è ancora chiaro quando (e se) verrà implementata effettivamente questa novità in ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? DOMINIO QUARTARARO A BARCELLONA? ?? Errore da non credere di Aleix Espargarò I risultati ?… - michelemerlino : Quartararo in doppia cifra: il confronto con gli altri big - corsedimoto : PECCO BAGNAIA nel test MotoGP in Catalunya prova una nuova carena per la Ducati GP22. Ma l'idea è migliorare nel m… - LotusEliseGT1 : RT @gponedotcom: Nakagami mette d'accordo tutti i piloti, Direzione Gara e Steward sbagliano circuito e vedono un'altra gara, Aleix Esparga… - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Assolo di Quartararo a Barcellona) è stato pubblicato sul sito del Moto club Biassono… -