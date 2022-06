Eleonora e Daniele, fidanzati uccisi a Lecce: ergastolo per l'ex coinquilino Antonio De Marco che disse: 'Erano troppo felici' (Di martedì 7 giugno 2022) Antonio De Marco condannato all'ergastolo dai giudici della Corte d'Assise per l'omicidio del giovane arbitro, Daniele De Santis e della sua fidanzata, Eleonora Manta . Il delitto era avvenuto nella ... Leggi su leggo (Di martedì 7 giugno 2022)Decondannato all'dai giudici della Corte d'Assise per l'omicidio del giovane arbitro,De Santis e della sua fidanzata,Manta . Il delitto era avvenuto nella ...

