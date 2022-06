Casa Zingaretti | da Regione fondo di 28 milioni

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 giugno 2022) Valeriani: da Giunta ok a delibera che stanzia altri 6di euro “DallaLazio un ulteriore contributo per aiutare le tante famiglie che si trovano in difficoltà con il pagamento dell’affitto: in questo momento di crisi economica dobbiamo essere vicini ai cittadini e questi nuovi fondi rappresentano una risorsa concreta. Considerato l’elevato numero delle domande arrivate finora ai Comuni, non solo a quello di Roma, abbiamo deciso di aumentare il finanziamento perché nessuno sia lasciato solo”, con queste parole il Presidente dellaLazio, Nicolaannuncia l’approvazione da parte della giunta di una delibera che prevede lo stanziamento di 6di euro per sostenere i cittadini di Roma e del Lazio in difficoltà con il pagamento dell’affitto di ...