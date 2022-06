A Genova si gira film su Mameli con la regia di Angelo Antonucci (Di martedì 7 giugno 2022) Genova fino al 17 giugno sarà set cinematografico di 'Goffredo - e l'Italia chiamò', ultima opera cinematografica del regista Angelo Antonucci. Nel cast del film finanziato dal Mic, da Filse Liguria, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 giugno 2022)fino al 17 giugno sarà set cinematografico di 'Goffredo - e l'Italia chiamò', ultima opera cinematografica del regista. Nel cast delfinanziato dal Mic, da Filse Liguria, ...

Advertising

solocine : A Genova si gira film su Mameli con la regia di Angelo Antonucci - glooit : A Genova si gira film su Mameli con la regia di Angelo Antonucci leggi su Gloo - volalto86 : @marcolatini19 @gualtierieurope @eugenio_patane Anche Genova non è da meno.. E se poi facendo manovre assurde ti ve… - iammenci : Rkomi non viene più a Genova e il biglietto non è rimborsabile. Mi gira il oidocrop - gianfrancodig15 : Genova Non devi più gira' per strada. -