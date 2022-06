Vigorito non parla di aspetti tecnici ma annuncia novità per allenamenti e abbonamenti (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Non scende negli aspetti tecnici Oreste Vigorito durante il suo messaggio ai tifosi. Per quelli ci sarà tempo, in special modo per quanto riguarda la conferma o meno di Fabio Caserta, legato al Benevento da un altro anno di contratto. Oggi era l’occasione per lasciarsi definitivamente alle spalle il passato recente e voltare pagina. Tra i vari argomenti affrontati, però, il numero uno della Strega ha annunciato due importanti novità per la prossima stagione. La prima riguarda gli allenamenti. Dal prossimo anno la squadra sosterrà una seduta a settimana a porte aperte, un modo per sentire da vicino il calore e l’affetto della sua gente, come era capitato durante gli ultimi play off. “La squadra si allenerà un giorno a settimana a porte aperte e mi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Non scende negliOrestedurante il suo messaggio ai tifosi. Per quelli ci sarà tempo, in special modo per quanto riguarda la conferma o meno di Fabio Caserta, legato al Benevento da un altro anno di contratto. Oggi era l’occasione per lasciarsi definitivamente alle spalle il passato recente e voltare pagina. Tra i vari argomenti affrontati, però, il numero uno della Strega hato due importantiper la prossima stagione. La prima riguarda gli. Dal prossimo anno la squadra sosterrà una seduta a settimana a porte aperte, un modo per sentire da vicino il calore e l’affetto della sua gente, come era capitato durante gli ultimi play off. “La squadra si allenerà un giorno a settimana a porte aperte e mi ...

