Vigorito | «Continuerò a fare il presidente | a patto che tutto lo stadio sia pieno»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 6 giugno 2022) Ildel Benevento, Oreste, interviene in conferenza stampa dopo la restituzione del titolo sportivo del club al sindaco della città, Clemente Mastella. Nei giorni scorsiaveva annunciato di voler lasciare il club e di non essere intenzionato ad iscrivere la squadra al campionato. Di seguito le sue dichiarazioni, damercatoweb.com. “Nei primi anni di presidenza avevo l’abitudine di saltare gli incontri con la stampa e con gli organi di informazione perché preferivo parlare direttamente con la gente. In questo modo traevo linfa vitale per portare avanti il mio progetto e il mio percorso. In questo momento voglio socchiudere gli occhi e ricordare quello che ho visto in televisione qualche giorno fa. Sono orgoglioso dell’apprezzamento della gente, mi hanno reso un uomo felice perché ho ...