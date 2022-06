Ultimo artista da record, il più giovane in Italia ad esibirsi negli Stadi | I dettagli (Di lunedì 6 giugno 2022) Ultimo Stadi 2022: artista da record, il più giovane di sempre in Italia ad esibirsi negli Stadi. Ecco i dettagli Dopo la recente collaborazione con Ed Sheeran e la pubblicazione del nuovo singolo “Vieni nel mio cuore”, è giunto finalmente il momento per Ultimo di tornare a cantare live, la sua dimensione preferita, concretizzando il record di artista Italiano più giovane a esibirsi in tournée negli Stadi. 11 Stadi, 15 date di cui 10 sold out, il tour prodotto da Vivo Concerti sarà l’occasione per Ultimo di portare la propria musica in tutta la penisola scrivendo un nuovo capitolo della storia dei live e della sua ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 6 giugno 2022) Ultimo2022: artista da, il piùdi sempre inad. Ecco iDopo la recente collaborazione con Ed Sheeran e la pubblicazione del nuovo singolo “Vieni nel mio cuore”, è giunto finalmente il momento per Ultimo di tornare a cantare live, la sua dimensione preferita, concretizzando ildi artistano piùin tournée. 11, 15 date di cui 10 sold out, il tour prodotto da Vivo Concerti sarà l’occasione per Ultimo di portare la propria musica in tutta la penisola scrivendo un nuovo capitolo della storia dei live e della sua ...

Ultimo torna a cantare live, la data zero a Bibione: il video - riassunto Il cantante romano torna ad esibirsi live, la sua dimensione preferita, concretizzando il record di artista italiano più giovane a esibirsi in tournée negli stadi. Il video - riassunto della data zero Ultimo arriva negli stadi, 15 date e 11 location di cui 10 già sold out per il cantante