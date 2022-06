Ucraina, Zinchenko: “Fermiamo la guerra perché domani potrebbe accadere ad un... (Di lunedì 6 giugno 2022) Messaggio di pace da parte del calciatore ucraino dopo la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar Leggi su itasportpress (Di lunedì 6 giugno 2022) Messaggio di pace da parte del calciatore ucraino dopo la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar

Advertising

fanpage : Il direttore di gara spagnolo non ha esitato un attimo e si è seduto davanti a lui, guardandolo negli occhi e facen… - CB_Ignoranza : Dopo Galles-Ucraina, valevole per un posto al prossimo mondiale, l'arbitro è andato a consolare Zinchenko per la sc… - GoalItalia : Tutta la delusione dell'Ucraina ???? Anche l'arbitro consola Zinchenko ?? - Marilenapas : RT @fanpage: Il direttore di gara spagnolo non ha esitato un attimo e si è seduto davanti a lui, guardandolo negli occhi e facendogli alzar… - VELOSPORT1960 : -