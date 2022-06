Stezzano | scontro auto-moto | 48enne sbalzato a 5 metri | è grave

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 6 giugno 2022)incidente nel pomeriggio di lunedì in via Conte Pino Zanchi. Poco prima delle 15, per cause ancora da accertare, si sono scontrate un’e una. Ad avere la peggio il centauro, che è statoa cinquedi distanza dal punto delloe nell’impatto al suolo ha riportato lesioni gravi, in particolare a una gamba e a un braccio. Sul posto il personale sanitario a bordo di ambulanza emedica, oltre ai carabinieri per i rilievi di legge. Ilè stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.