Sterpaglie in fiamme a Torrimpietra e auto a fuoco a Ostia | pompieri in azione sul litorale romano

Roma – Nuova giornata di duro lavoro per i Vigili del fuoco. Da questa mattina sono circa 140 le richieste di intervento gestite dal personale della Sala Operativa di Roma. A causa delle alte temperature stagionali e condizioni di vento favorevoli circa 60 sono riferibili ad incendi di Sterpaglie e terreni incolti nel quadrante Est della Capitale, Montelibretti, Torrimpietra e, Rocca Priora. Due incidenti stradali, uno sulla Via Aurelia (leggi qui), con ferito elitrasportato, laltro presso Valmontone hanno richiesto la gestione e l'invio di mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco. Altre tipologie di intervento sono state prevalentemente soccorsi a persone, ascensori bloccati, fughe di gas, due incendi di autovetture, in Via Fonteiana e a Ostia, in Via Costanzo Casana.

