Se avesse calmato i bollori #Feltri e il peccato originale di Zelensky

Leggi su iltempo

(Di lunedì 6 giugno 2022) “Per meha sbagliato fin dall'inizio, dopodiché può darsi che invece sbagli io.” Così Vittorio Feltri, ospite in collegamento della puntata di lunedì 6 giugno di Stasera Italia, il talk show politico condotto da Barbara Palombelli su Rete Quattro. “Penso che se fosse riuscito a calmare i suoi– continua il direttore editoriale di Libero - e a fare una trattativa con Putin, che non mi sembrava impossibile da farsi, avrebbe potuto trovare una soluzione definitiva a questa guerra che invece continua, e continua come sappiamo. Tutto questo mi lascia molto perplesso”. La guerra in Ucraina, infatti, continua e ogni giorno si teme l'escalation, che sia da parte della Russia di Vladimir Putin o dall'Ucraina stessa, armata dagli Stati Uniti di Joe Biden. “Abbiamo una Russia che non vuole cedere – sottolinea Feltri -, e anzi prosegue nei ...