Portogallo, il c.t. Santos: «Rui Patricio un santo? Mourinho ha ragione»

Il c.t. del Portogallo Fernando Santos ha appoggiato le parole di Mourinho sulle qualità di Rui Patricio Fernando Santos, commissario tecnico del Portogallo, in conferenza stampa dopo la partita contro la Svizzera ha parlato di Rui Patricio appoggiando delle recenti dichiarazioni di José Mourinho. SAN PATRIZIO – «Rui Patricio è uno dei titolari di questa nazionale e anche oggi ha dato il massimo. Ho letto che Mourinho ha detto che è il San Patrizio di Roma. In Portogallo lo è già da molto tempo».

