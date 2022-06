OMS, anche la nostra salute mentale a rischio per i cambiamenti climatici (Di lunedì 6 giugno 2022) L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha di recente pubblicato un nuovo Policy Brief in cui viene fatto un nuovo legame e si getta altra luce sulle conseguenze dei cambiamenti climatici: la nostra salute mentale è a rischio e ci sono molte aree del pianeta in cui i sistemi e i servizi per il benessere mentale non L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 6 giugno 2022) L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha di recente pubblicato un nuovo Policy Brief in cui viene fatto un nuovo legame e si getta altra luce sulle conseguenze dei: laè ae ci sono molte aree del pianeta in cui i sistemi e i servizi per il benesserenon L'articolo proviene da Consumatore.com.

