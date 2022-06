L’Isola dei Famosi chiude i battenti: la decisione Mediaset (Di lunedì 6 giugno 2022) L’indiscrezione riportata dal portale di gossip ThePipoltv è di quelle davvero clamorose, soprattutto qualora dovessero essere confermate ufficialmente. Stando a quanto apprendiamo dal magazine, infatti, questa Isola dei Famosi 2022 potrebbe essere l’ultima targata Mediaset. Il noto gruppo televisivo, infatti, non avrebbe rinnovato il contratto una nuova edizione del reality show più avventuroso della tv italiana, nato su Rai 2 e poi trasferitosi sulla rete ammiraglia di Cologno Monzese. Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi ha mentito a tutti? “Vive con la fidanzata” A lanciare la bomba è stata Arianna David, opinionista di Mattino 5 che ha spiegato di conoscere retroscena imbarazzanti sul naufrago Mediaset verso ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 6 giugno 2022) L’indiscrezione riportata dal portale di gossip ThePipoltv è di quelle davvero clamorose, soprattutto qualora dovessero essere confermate ufficialmente. Stando a quanto apprendiamo dal magazine, infatti, questa Isola dei2022 potrebbe essere l’ultima targata. Il noto gruppo televisivo, infatti, non avrebbe rinnovato il contratto una nuova edizione del reality show più avventuroso della tv italiana, nato su Rai 2 e poi trasferitosi sulla rete ammiraglia di Cologno Monzese. Isola dei, Edoardo Tavassi ha mentito a tutti? “Vive con la fidanzata” A lanciare la bomba è stata Arianna David, opinionista di Mattino 5 che ha spiegato di conoscere retroscena imbarazzanti sul naufragoverso ...

