Isola dei famosi, Soleil sgancia la bomba prima della puntata: ‘Provo tanta pena per voi’. Chi l’ha fatta arrabbiare (Di lunedì 6 giugno 2022) Soleil Sorge è in attesa di sbarcare sull’Isola dei famosi e, nella noia della quarantena, ha deciso di mandare un messaggio forte e chiaro ai suoi haters, sganciando nelle stories delle vere e proprie bombe. Ma cosa avrà detto e scritto l’influencer ed ex concorrente del GF Vip? LEGGI ANCHE :– Isola dei famosi, Edoardo Tavassi sta male? I sintomi avvertiti dal naufrago e come sta ora Isola: Soleil Sorge manda un messaggio forte e chiaro prima di entrare in gioco Andiamo con ordine. Attualmente in quarantena in attesa di poter entrare in gioco all’Isola, Soleil Sorge ha deciso di pubblicare un video-messaggio contro gli odiatori seriali dei social network, dicendo alcune ... Leggi su funweek (Di lunedì 6 giugno 2022)Sorge è in attesa di sbarcare sull’deie, nella noiaquarantena, ha deciso di mandare un messaggio forte e chiaro ai suoi haters,ndo nelle stories delle vere e proprie bombe. Ma cosa avrà detto e scritto l’influencer ed ex concorrente del GF Vip? LEGGI ANCHE :–dei, Edoardo Tavassi sta male? I sintomi avvertiti dal naufrago e come sta oraSorge manda un messaggio forte e chiarodi entrare in gioco Andiamo con ordine. Attualmente in quarantena in attesa di poter entrare in gioco all’Sorge ha deciso di pubblicare un video-messaggio contro gli odiatori seriali dei social network, dicendo alcune ...

Advertising

isola_in : RT @Vendicatrice2: Il bello dei finali è che non è detto siano la vera fine.. Buongiorno sognatori ?? - nocchi_rita : RT @serenity______A: Soleil è l'incubo dei reality,la ritrovi ovunque. Non passa un anno senza oh #isola - infoitcultura : Isola dei Famosi: la resilienza di Pamela Petrarolo… - ParliamoDiNews : Isola dei Famosi: `Che finale penoso`, i naufraghi stanno ingannando tutti #isola #famosi #finale #penoso… - filosofy98 : Ci sono cose che non tornano e non perché ce le siamo inventate ma sono i fatti…parliamoci onestamente, senza dare… -