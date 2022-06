D’Amato: c’è modello Lazio, e ‘laboratorio Nerola’ tassello importante (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma – Il 25 marzo 2020 Nerola diventa zona rossa. Un piccolo borgo di 2.000 abitanti, situato tra le colline della Sabina romana e famoso per il suo olio extra vergine, viene catapultato nella guerra al Covid-19 ma senza mascherine. Era un focolaio importante e bisognava studiare una strategia diversa, eseguire un’indagine epidemiologica. A distanza di più di due anni dall’istituzione della zona rossa a Nerola “possiamo dire che il Servizio sanitario regionale ha precorso i tempi e da quel momento ha anticipato spesso le strategie poi realizzate a livello nazionale”, ricorda Francesco Vaia, direttore generale dello Spallanzani, partecipando alla presentazione del libro ‘laboratorio Nerola’ della sindaca Sabina Granieri. “A Nerola è stata presa una decisione coraggiosa- prosegue Vaia- chiudere una comunità e intervenire con lo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma – Il 25 marzo 2020 Nerola diventa zona rossa. Un piccolo borgo di 2.000 abitanti, situato tra le colline della Sabina romana e famoso per il suo olio extra vergine, viene catapultato nella guerra al Covid-19 ma senza mascherine. Era un focolaioe bisognava studiare una strategia diversa, eseguire un’indagine epidemiologica. A distanza di più di due anni dall’istituzione della zona rossa a Nerola “possiamo dire che il Servizio sanitario regionale ha precorso i tempi e da quel momento ha anticipato spesso le strategie poi realizzate a livello nazionale”, ricorda Francesco Vaia, direttore generale dello Spallanzani, partecipando alla presentazione del librodella sindaca Sabina Granieri. “A Nerola è stata presa una decisione coraggiosa- prosegue Vaia- chiudere una comunità e intervenire con lo ...

