Angelo Moriondo | perché è famoso e Google lo celebra col Doodle

Nella giornata del 6 giugno 2022, Google celebra Angelo Moriondo con il Doodle attraverso un'opera, realizzata da Olivia When, visibile nella home page proprio in questo giorno che corrisponde alla sua nascita nel 1851: chi era e perché era famoso. Angelo Moriondo: chi era e perché è famoso Ci ha pensato Google a ricordare una persona che ha fatto la storia attraverso un'invenzione che tutt'ora fa parte della nostra vita; Angelo Moriondo, celebrato dal Doodle di Google attraverso un'opera dell'artista Olivia When, è nato nel 1851 ed è stato un inventore e imprenditore. Si tratta della prima persona ad ...

