Torna dopo un anno di sosta | la decisione di Fabio Caressa su SKY

(Di domenica 5 giugno 2022)undi silenzio,tornerà ad essere protagonista delle telecronache su Sky Sport.la vittoria da parte dell’Italia di Euro 2020, infatti, il conduttore della trasmissione “Sky Calcio Club” della TV satellitare aveva smesso di effettuare telecronache di partite in TV. Ma ora,undi pausa, è pronto a rimettersi in giocondo a uno di suoi storici cavalli di battaglia. Ad annunciarlo è lo stessoattraverso un post su Instagram: “Allora amici ho deciso.esattamente undicome avevo promesso, torno a fare le telecronache. Qualcuno sarà contento e qualcuno meno – ha detto ridendo –. Torno con la Nations League. Le partite ...

Advertising

borghi_claudio : @Sveva1605 @federico_d86 @Luna61710831 Evidentemente non parlo italiano. Con quella votazione abbiamo fatto capire… - comunevenezia : #Tradizioni #Vogalonga Dopo due anni di stop a causa della pandemia torna a #Venezia la @Vogalonga_ ? La manifes… - MediasetTgcom24 : La Russia torna a colpire Kiev due mesi dopo il ritiro. Lo fa con un bombardiere dal Mar Caspio. Uno dei missili vo… - zazoomblog : La Russia torna a colpire Kiev due mesi dopo il ritiro - Uno dei missili vola a bassa quota sopra una centrale nucl… - gravitazeroeu : RT @MediasetTgcom24: La Russia torna a colpire Kiev due mesi dopo il ritiro. Lo fa con un bombardiere dal Mar Caspio. Uno dei missili vola… -

Agenzia ANSA

Il complicato Rally di Sardegna, chedue anni di pandemiaad essere la sola prova italiana del mondiale di specialità (nel 2020 e nel 2021 l'ACI era riuscita a portare la tappa conclusiva del World Rally Championship a Monza), ...Bobby Solo: il Festival di Sanremo e il ricordo di Little Tonyil successo di 'Una lacrima sul viso', Bobby Soloin gara al Festival di Sanremo 1965 con 'Se piangi, se ridi'. Questa volta ... Venezia: torna la "Vogalonga" dopo il Covid, in 7.000 in barca - Veneto Dieci anni dopo, il gol di Muntari è ancora nella memoria di tutti ... Nella memoria dei tifosi, però, quando se ne parla torna obbligatoriamente a galla l’episodio della sfida tra Milan e Juventus. I ...Andrea Sannino torna ospite a Domenica In di Mara Venier per presentare il nuovo singolo: "Abbracciame", la dedica di Mara a Matano.